CTP'nin Mağusa'da kontenjan adayları belli oldu!

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), Mağusa’da biri kontenjan, 4 adayı daha belli oldu.

CTP, Mağusa’nın sevilen, faal gençlerinden Yasin Yeni’yi kontenjan adayı gösterecek.

Posta Dairesi çalışanı olan Yasin Yeni, Maraş Derneği (MARAŞ- DER) Başkanlığını yürütüyor.

Mağusa’dan ayrıca Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamit Caner, bir dönem sendikacılık da yapan, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevinde de bulunan Ceyhun Ümiter ve CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Yönetim Kurulu üyesi avukat Gaye Astan Çoban da CTP’nin Mağusa adayları oldu.

CTP, Mağusa’da Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal’ı da kontenjan adayı olarak belirledi.

Ayrıca Emekli Albay, Akademisyen Behcet Öznacar’ın da Mağusa’da CTP’den aday olacağı öğrenildi.

Asım Akansoy, teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali'de Mağusa'dan yeniden vekil adayı olacak.

HP'de aday bulma sıkıntısı yaşanıyor!

HP'de aday bulma sıkıntısı yaşanıyor!

SEÇİM 2022 ÖZEL HABER

23 Ocak 2022 seçimlerine doğru partiler aday arayışlarını sürdürmeye devam ediyor.

Şu ana kadar yayınlanan anketlere göre en büyük oy kaybına HP'nin uğrayacağı görülüyor.

Yayınlanan anketlere göre HP Lefkoşa 1 , Girne 1 ve Gazimağusa'da 1 vekil çıkarabilecek. HP'de bunlar yaşanırken aday bulma konusunda da büyük sıkıntıların oluştuğundan bahsediliyor.

HP yapılacak seçimde en çok milletvekili kaybedecek olan parti olarak görülüyor.