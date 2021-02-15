CTP'ye yer vermeyen BRT'ye program akışı önerdi

İşte Doğuş Derya'nın o paylaşımı:
"BRT muhalefet vekillerine ekranda yer vermediği gibi, bugün yaptığımız CTP Basın Toplantısını da vermedi. Özer bey'e yardımcı olmak için program akışı yazayım dedim...
BRT 1 -Program Akışı
8.00 - UBP ile Sabah Kahvesi
9.30- Para Piyasaları ve Ganimet Borsasında UBP
11.30- Hükümet ile Yemekteyiz (UBP-DP-YDP)
13.00- UBP Öğlen Ajansı
14.00- Çayır Manyakları 5000 (Altın Koyun ödüllü -Aksiyon Bilimkurgu)
16.30- Ben Bilmem Şükran Bilir (Yerli Milli Yarışma Programı)
17.45- Maraş-ı Memnu, 4. Bölüm (Yersiz Milli Dizi)
19.00- UBP Akşam Haberleri
20.00- Federasyon Bitmiştir (Masal programı 0-5 yaş)
20.30- O Ses Tatar (Entuziyastik TiVi ŞOV)
22.00 - Survivor Ersan
22.30- Yeteksizsiniz UBP
23.30- Tahsin'le Meşin Yuvarlak (Sport Program)
01.00- İki-Devlet Frutti (Kırmızı Çizgili Egemenlik Programı)
(Not: Eleştirdiğimizde duyulmuyor, belki kinaye yolu ile sesimiz duyulur)"
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