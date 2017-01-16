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CTP'yi elektrik çarptı! Meclis'te bölündüler!

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CTP'yi elektrik çarptı! Meclis'te bölündüler!
CTP'yi elektrik çarptı! Meclis'te bölündüler!

TC-KKTC enerji anlaşması Cumhuriyet meclisi'nde kabul edildi.

Yapılan oylamada CTP milletvekilleri 3'e bölündü . 

39 Evet oyunun çıktığı oylamada, 7 CTP Milletvekili oylamaya katılmadı, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya ise RET oyu kullandı.

TDP Milletvekilleri Zeki Çeler ve Hüseyin Angolemli ile birlikte Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı da anlaşmaya ret oyu kullandı.

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