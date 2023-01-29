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Cuma gecesi yaralanan yaya hayatını kaybetti!

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Geçtiğimiz Cuma gecesi 21.30 sıralarında İskele’de aracın çarptığı Hakan Kerek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cuma gecesi yaralanan yaya hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz Cuma gecesi 21.30 sıralarında İskele’de Orchids Otel yakınlarında meydanı gelen Onur Armağan (E-25)  yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan İskeleli yaya 47 yaşındaki Hakan Kerek, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kerek’in bu sabah saat 04.00'te yaşamını yitirdiği; tutuklu olan sürücü Onur Armağan ve kaza hakkındaki  polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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