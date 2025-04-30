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Cumartesi gününe kadar hava yağmurlu

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Cumartesi gününe kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 25-28 derece dolaylarında seyredecek.
Cumartesi gününe kadar hava yağmurlu

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma ve cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 25-28 derece, sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı, bugün ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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