Cumhurbaşkanı adayı Erhürman: "Cumhurbaşkanlığı Makamı dünyaya açılan tek siyasi penceremizdir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkede siyasi istikrara sahip tek makam olduğunu vurgulayarak, bu istikrarın iç ve dış konulara yansıtılabileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkede siyasi istikrara sahip tek makam olduğunu vurgulayarak, bu istikrarın iç ve dış konulara yansıtılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığının ilanı sonrasında BRT’de katıldığı Gündem Artı programında değerlendirmelerde bulunan Erhürman, içinde bulunulan statükonun artık bir sürmez durum olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı makamının ortaya koydukları üç ayaklı vizyonda çok önemli fonksiyonu bulunduğu inancı taşıdıklarını ifade eden Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamı dünyaya açılan tek siyasi penceremizdir” dedi.

Erhürman, turizm, yükseköğretim ve ekonominin geneli gibi konularda dünyayla ilişkilerde Cumhurbaşkanlığı’nın çok daha aktif bir pozisyona geçmesi gerektiği düşüncesini paylaşarak, aynı şekilde içeride de Cumhurbaşkanlığı makamının yapabileceği çok şeyler olduğunu söyledi.

Siyasi istikrarın yakalandığı yegane makamın Cumhurbaşkanlığı olduğuna işaret eden Erhürman, bu istikrarın iç ve dış konulara yansıtılabileceğini kaydetti.

Erhürman, ortaya koydukları üç boyutlu vizyonu hayatı geçirebilme noktasında Cumhurbaşkanlığı’nın sahip olduğu siyasi istikrara ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı makamında bu misyonu gerçekleştirecek kadroları hızla oluşturmalıyız” dedi.

Tufan Erhürman, mevcut durumu anlatmak amacıyla kullanılan statüko kelimesinin Türkçe karşılığının “sürer durum” olduğunu hatırlattı ve “biz buna artık sürer durum demiyoruz. Sürmez durum diyoruz. Çünkü bu durum sürmez. Son günlerde yaşadığımız gelişmeler de bize sürmeyeceğini gösteriyor” dedi.

Yıllardır bitmeyen bir günün yaşandığına işaret eden Erhürman, “hep aynı günü yaşıyor gibiyiz. Gündemimiz hep aynı şeyler. Bu günü artık bitirmemiz lazım. Yarına ulaşmamız lazım. Ama bunun için de bugünden çalışmak lazım” şeklinde konuştu.