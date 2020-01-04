Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, ne yapılmaya çalışılıyor?

İşte Cumhurbaşkanı adayı Erhürman'ın açıklaması;

İmar planı konusunda hukuki ve siyasi açıdan tam bir keşmekeş yaşanıyor. Meclisten geçebilmesi için muhalefetin de oyuna ihtiyaç duyan anayasa değişikliği önerisi, hükümetin muhalefetle istişaresine hiç gerek duyulmadan bakanların ve iktidara mensup bazı vekillerin imzasıyla Meclise sunuluyor. Mart ayına kadar elektriğe zam yapılmayacağı "müjde"si verilmişken bir anda yüzde 25 zam ihtimalinden söz edilmeye başlanıyor. Ne yapılmaya çalışıldığını anlamak da bütün bunları ciddiyetle bağdaştırmak da imkansız...