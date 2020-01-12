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Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayalar, Geçitköy Ve Dağyolu'nda Yurttaşlarla Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayalar, Geçitköy Ve Dağyolu'nda Yurttaşlarla Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kayalar, Geçitköy Ve Dağyolu'nda Yurttaşlarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kayalar, Geçitköy ve Dağyolu'nda yurttaşlarla bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugünkü ziyaretlerinde de yurttaşların aktardığı çözüm bekleyen sorunları hakkında  bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, çeşitli konulardaki soruları da yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çalışmalarda gelinen aşama ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin tırmanmasının yarattığı risklerden çıkış yolu hakkındaki değerlendirmelerini yurttaşlarla paylaştı. 

Ziyaret ettiği köylerde muhtarlar tarafında karşılanan Cumhurbaşkanı, muhtarlıklarla bölgenin çözüm bekleyen sorunları hakkında muhtarlardan da ayrıca bilgi aldı.

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