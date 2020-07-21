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Cumhurbaşkanı Akıncı Lefkoşa İzcilik Derneği’ni Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Akıncı Lefkoşa İzcilik Derneği’ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Lefkoşa İzcilik Derneği’ni Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa İzcilik Derneği’nden bir heyeti kabul ederek, Bakiye Kürtoğlu ve beraberindeki öğrencilerle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Lefkoşa İzcilik Derneği’nin 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla Lefke’de yaptığı “Gezi Gözlemle Ülkemi Tanıyorum” kampından esinlenen “Doğa Lefke’de” adlı öykü kitabı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya takdim edildi.

Kitabın gezi-gözlem, izcilik ve doğa konularının yanında coğrafi bilgileri de içerdiğini kaydeden Bakiye Kürtoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Doğa Lefke’de” adlı öykü kitabını kaleme alan Bakiye Kürtoğlu’nu tebrik ederek, Lefkoşa İzcilik Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.

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