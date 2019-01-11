Cumhurbaşkanı Akıncı Spehar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.00’de başlayan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Tarih ve Siyasi İşler Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dışilişkiler Uzmanı İpek Borman ile II. Sekreter Hasan Varoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Spehar, sabah da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.
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