Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Fisher'den yeni siyasetimize destek olmasını istedim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie D. Fisher’i kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.30’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Kabul sonrasında basına kısa bir açıklama yapan Büyükelçi Fisher, Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptıkları bu ilk görüşmenin iyi geçtiğini ve yapıcı bir görüşme olduğunu kaydetti.

Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili taziyelerini Tatar’a ilettiğini belirten Fisher, “Kıbrıslı gençlerin bu şekilde hayatlarını kaybetmesi gerçekten bir trajedi, Amerikalıların da Kıbrıslılar kadar bunu derinden hissettiğini düşünüyorum” dedi.

Fisher, Amerika’nın adada müzakerelerin Güvenlik Konseyi kararları ışığında, iki kesimli, iki taraflı siyasi eşitliğine dayalı federasyon temelinde yeniden başlamasına yönelik destek taahhüdünün ve kararlılığın sürdüğünü de Cumhurbaşkanı Tatar’a ilettiğini söyledi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Büyükelçisi Julie D. Fisher’den yeni siyasetlerine destek olmasını istediğini söyledi.

ABD Büyükelçisi Julie D. Fisher’i kabulü sonrasında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, göreve yeni atanan Fisher’in Kıbrıs konusuna yeni yeni giriyor olduğunu ve bu yönde temaslar yaptığını söyledi.

Fisher’e Kıbrıs tarihi, Kıbrıs’taki mücadeleleri, müzakereler ve yeni siyasetlerini anlattıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakerelere başlamak için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescilinin ön şartları olduğunu da Büyükelçi Fisher’e aktardıklarını ifade etti.

Rum Yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasıyla Rum Yönetiminin silahlanmasının Doğu Akdeniz’de gerginliği artıracak olumsuz bir gelişme olduğu kaydeden Tatar, bunun kimseye yarar sağlamayacağı yönündeki görüşlerini Fisher’e ilettiklerini dile getirdi.

Tatar, Rum tarafıyla Teknik Komiteler aracılığıyla, yapıcı kurumsal iş birliği çerçevesinde yeni projelere açık olduklarını, bunlardan birisinin ada etrafındaki doğal zenginliklerin araştırılması için iş birliği olduğunu Fisher’e ilettiklerini söyledi.

BM’nin adadaki iyi niyet misyonu kapsamında görüştükleri BM yetkililerine egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki duruşlarını sürekli ifade ettiklerini ve BM Güvenlik Konseyi’nin en güçlü üyesi olarak ABD’nin bu konuları yönetip yön vermek durumunda olduğunu Fisher’e söylediklerini de belirten Tatar, “Sürdürülebilir barış için Kıbrıs Türk tarafının siyasetinin önemini de BM Genel Merkezi’ne iletmesini, tekrar bir durum değerlendirmesi yapılmasını istedik.” dedi.

BM Güvenlik Konseyi kararlarının geçmişte kaldığını, o zamandan bu zamana köprünün altından çok sular aktığını kaydeden ve bunu Fisher’e anlattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk tarafına verilen ancak tutulmayan sözleri, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafının görüşü dahi sorulmadan AB’ye alındığını da toplantıda ifade ettiğini kaydetti.

Tatar, Doğu Akdeniz’deki dengelerin değiştiğini, Kıbrıs’ta iki taraf arasındaki eşitliğin ve Türkiye’nin garantör ülke olarak duruşunun değişen dengeler ışığında büyük önem arz ettiğini de ilettiği Fisher’den, yeni siyasetlerine destek olmasını istediğini anlattı.

Tatar, AB’in Kıbrıs müzakerelerinde taraf olmasını kabul etmediklerini de Fisher’e söylediğini kaydetti.