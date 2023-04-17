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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne ziyaret

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti, bölge halkına fedakârca hizmet eden teşkilat personeline teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt Polis Müdürü Barış Sel tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin gelişen ve nüfusu artmakta olan batı bölgesinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nün önemli bir görevi icra ettiğine dikkat çekti.

Tatar, bölge halkına fedakârca hizmet eden teşkilat personeline teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede asayişin sağlanarak ülke iç güvenliğinin korunmasında ve yangın olaylarında fedakârca görev yapan polis teşkilatının, ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar teşkilatın, günün koşullarına uygun, her durumda aktif, güncel teknolojik gelişmelere hakim bir yapıya ulaşıp, bunu koruması için herkesin üzerine düşeni yapmasının önemli olduğunu belirterek, özveriyle görev yapan polis teşkilatı çalışanlarını tebrik etti.

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