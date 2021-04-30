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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 Mayıs mesajı; “Hedefimiz daha aydınlık yarınlara ulaşmak”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı; “Hedefimiz daha aydınlık yarınlara ulaşmak”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 Mayıs mesajı; “Hedefimiz daha aydınlık yarınlara ulaşmak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

“Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisine alan Covid -19 salgını devam ederken,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü geçen yıl olduğu gibi yine alınan tedbirler altında kutluyoruz. Covid-19 salgınının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir özveriyle çalışan ve ülke ekonomisine katkı koyan tüm çalışanlara, emekçilere ve işçilere teşekkür ediyorum. Biz bir bütün olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğümüz mücadeleyle bu günlere ulaştık. Bu başarımızda çalışanlarımız ile işçilerimizin büyük katkıları ve fedakarlıkları vardır. Bu vatanı, bu devleti birlikte yarattık. Bunları unutmak mümkün değildir. Her zaman çalışanlarımız ile işçilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Hepimizin görevi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve çalışanlara sahip çıkarak, daha çok iş imkanı yaratmak, daha çok istihdam sağlamak ve halkımızın refah düzeyini artırmak olmalıdır. Ülkemizin ve ekonomimizin kalkınmasına katkı koyan, alınteri döken çalışanlarımız ile işçilerimizi korumak, onlara her türlü haklarını sağlamak ve çağdaş çalışma koşulları yaratmak da en önemli görevlerimiz arasındadır.

KKTC’ne ve halkımıza yönelik haksız izolasyonlar ve ambargolar devam ederken, tüm olumsuz koşullara rağmen ülke kalkınmasında büyük katkıları bulunan işçilerimizin ve çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularımla kutlarken, daha aydınlık, daha refah dolu günler diliyorum. Temennim Covid-19 salgının sonra ermesi ve daha aydınlık yarınlara ulaşmamızdır.”

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