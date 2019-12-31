  • BIST 114.774
  • Altın 290,390
  • Dolar 5,9453
  • Euro 6,6700
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte halkın ve esnafın yeni yılını kutladı

» »
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Lefkoşa'da halkın ve esnafın yeni yılını kutladı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte halkın ve esnafın yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Lefkoşa çarşı ziyaretinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Girne Kapısı, Arasta, Bandabulya’ya yürüyen Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, vatandaşlarla esnafın yeni yılını kutlayarak, sağlıklı güzel bir yıl diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her yılın son gününde yaptığı gibi bugün de Lefkoşa çarşı ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarının, Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan polis mensuplarının ve Lokmacı Sınır Kapısı’ndaki muhaceret görevlileriyle polislerin de yeni yılını kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan "erken seçim" açıklaması31 Aralık 2019 Salı 15:21
  • CAS’a ait araçlar açık artırma ile satılacak31 Aralık 2019 Salı 15:17
  • En fazla yağış nereye düştü?31 Aralık 2019 Salı 15:01
  • Büyükkonuk- Kaplıca yolu ulaşıma açıldı31 Aralık 2019 Salı 14:54
  • Görevden alma ve atamalar sürüyor31 Aralık 2019 Salı 14:28
  • Optimar, partilerin son oy oranlarını paylaştı31 Aralık 2019 Salı 13:34
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı31 Aralık 2019 Salı 12:40
  • Hayata Dokun Hareketi’nden dayanışma çağrısı31 Aralık 2019 Salı 12:33
  • Akar: Kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz31 Aralık 2019 Salı 12:11
  • Uluçay: Daha çok çalışmamız, hatalarımızdan dersler çıkarmamız lazım31 Aralık 2019 Salı 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti