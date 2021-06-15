  • BIST 1.443
  • Altın 511,333
  • Dolar 8,5435
  • Euro 10,3611
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Cumhurbaşkanı Tatar AB Zirvesi Karar Taslağıyla İlgili Açıklama Yaptı

» »
“AB’nin, Rum tarafı yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmış federasyon zeminini, geçmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını gerekçe göstererek savunması yanlı tutumunun yeni bir göstergesidir”
Cumhurbaşkanı Tatar AB Zirvesi Karar Taslağıyla İlgili Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB’nin, yarım asrı aşkın bir süre müzakere edilmiş, Kıbrıs Rum tarafının eşitlik zemininde yetki ve refah paylaşımını reddi yüzünden defaten başarısızlıkla sonuçlanmış, tüketilmiş ve Rum tarafının statükoyu devam ettirmek için araç olarak kullandığı federasyon zeminini, geçmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını gerekçe göstererek savunması yanlı tutumunun yeni bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Tatar, Kıbrıs’ta olası bir uzlaşının ancak iki tarafın karşılıklı kabulüyle mümkün olabileceğini ifade etti ve  AB’ye düşen görevin tarafların meşru haklarına dayalı sürdürülebilir bir çözüm için taraflar arası dengeyi sağlamak ve olası bir uzlaşıyı desteklemek olduğunu kaydetti.

Tatar, taraflar arasında ortak bir müzakere zeminin ancak, mevcut gerçekliklerin, adadaki iki tarafın her anlamda eşitliklerinin, bir başka deyişle; egemen eşitlik ve eşit statülerinin kabulüyle bulunabileceğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 24-25 Haziran’da gerçekleştirilecek AB Zirvesi’ne ilişkin olarak basında yer bulan karar taslağı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Malumları olduğu üzere, Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayrıresmi toplantısı taraflar arasında ortak bir zemin olup olmadığını tespit etmek maksadıyla düzenlenmiştir. Bu toplantı neticesinde, tarafların resmi müzakereye geçebilmeleri için gerekli olan ortak zemin arayışlarının devam edeceği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıkça ifade edilmiştir.

 Hal böyle iken, AB’nin, yarım asrı aşkın bir süre müzakere edilmiş, Kıbrıs Rum tarafının eşitlik zemininde yetki ve refah paylaşımını reddi yüzünden defaten başarısızlıkla sonuçlanmış, tüketilmiş ve Rum tarafının statükoyu devam ettirmek için araç olarak kullandığı federasyon zeminini, geçmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını gerekçe göstererek savunması yanlı tutumunun yeni bir göstergesidir.”

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar AB Zirvesi Karar Taslağıyla İlgili Açıklama Yaptı15 Haziran 2021 Salı 17:47
  • Erhürman: Aşılama tamamlanmalı, Eylül’de yüz yüze eğitim başlamalı!15 Haziran 2021 Salı 17:16
  • Yerbilim Mühendisleri Odası Başkan Vadilili, İMO’nun Basın Açıklamasına Gelen Tepkileri Kınadı15 Haziran 2021 Salı 17:06
  • Ciklos kavşağındaki duvarlara desenler çizildi15 Haziran 2021 Salı 16:36
  • Arıklı: “En azından maaş alabilmesi için” “Tek bir istihdam yaptım, hakkım yok mu?”15 Haziran 2021 Salı 16:31
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Benim milliyetçiliğimi kimse sorgulayamaz. Milletimi seviyorum, milliyetçiyim. Vatanımı seviyorum, vatanperverim“15 Haziran 2021 Salı 16:29
  • ÖZERSAY: “Meclis’te Yaşanan Tartışma Seçim Tarihi Değil; Demokrasi Tartışmasıdır”15 Haziran 2021 Salı 16:23
  • Vadilili: Bu projeler "Kıbrıs Türk Toplumu’nun yok oluş projeleri"15 Haziran 2021 Salı 16:19
  • Cumhurbaşkanı Tatar İle Başbakan Saner Haftalık Olağan Görüşmede Bir Araya Geldi15 Haziran 2021 Salı 16:10
  • Üstel Öğretmenlerin aşı programını açıkladı15 Haziran 2021 Salı 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti