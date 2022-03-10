Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da Türk Devletleri Teşkilatı Heyetiyle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı heyeti ile bir araya geldi.
Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve heyeti görüştü.
Heyetler arası yapılan görüşme, Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde yer aldı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Ergün Olgun, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işısal yer aldı.
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