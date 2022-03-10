  • BIST 2.039,20
  • Altın 959.051
  • Dolar 14.906
  • Euro 16.5144
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da Türk Devletleri Teşkilatı Heyetiyle Görüştü

» »
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da Türk Devletleri Teşkilatı Heyetiyle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da Türk Devletleri Teşkilatı Heyetiyle Görüştü

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı heyeti ile bir araya geldi.

Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve heyeti görüştü.

Heyetler arası yapılan görüşme, Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde yer aldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Ergün Olgun, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işısal yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hadeyin be siz da!10 Mart 2022 Perşembe 16:35
  • Lefkoşa’da “İnatçı Şiirler” Okundu10 Mart 2022 Perşembe 16:15
  • KAR-İŞ: “Artık Zarardayız, Bu Şartlarda Çalışamayacağız”10 Mart 2022 Perşembe 16:14
  • 17 Aylık Sürede Kapalı Maraş’ı 390 Bin 745 Kişi Ziyaret Etti10 Mart 2022 Perşembe 16:00
  • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy, Personelle Tanıştı, İlk Toplantısını Yaptı10 Mart 2022 Perşembe 15:55
  • KTAMS, Hükümeti Eleştirdi!10 Mart 2022 Perşembe 15:52
  • Üretim duruyor, hayvanlar devlete teslim edilecek!10 Mart 2022 Perşembe 15:45
  • CTP: Siyasi ahlakı yerle bir ettiniz!10 Mart 2022 Perşembe 15:40
  • Dolar, 14,80 lirayı aştı10 Mart 2022 Perşembe 15:30
  • Kendi kendilerini yönetmekten bile aciz bir hükümet!10 Mart 2022 Perşembe 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti