Cumhurbaşkanı Tatar: Devletimiz tüm birimleriyle olası afetlere karşı her zaman hazırdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından sosyal medyadan bir paylaşımında bulundu.

Tatar paylaşımında,

“Bugün saat 16.27’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem ülkemizin bir çok yerleşim yerinde hissedilmiştir. Herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Devletimiz tüm birimleriyle birlikte olası afetlere karşı her zaman hazırdır. Halkımız müsterih olsun” dedi