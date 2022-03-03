Cumhurbaşkanı Tatar devrede: Gerilimin Tatar’ın Türkiye ziyareti ile giderilmesi planlanıyor

Yeni bakanlar kurulunun belirlenmesi sırasında Türkiye makamları ile KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı arasında oluşan gerilimin Tatar’ın Türkiye ziyareti ile giderilmesi planlanıyor. Vekıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında yaşanan ve KKTC’de maaş ödenmesini bile etkisi altına alan gerilimin KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın devreye girmesiyle çözümlenmesine çalışılacak.

DEĞİŞİM ERTELENDİ

Tatar’ın devreye girmesi ile birlikte bakanlar kurulunda yapılması gündemde olan değişim de ileri bir tarihe ertelendi. Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’un görevini Tahsin Ertuğruloğlu’na bırakmaya hazır olduğunu belirtmesine karşın, Meclis Başkanlığına aday olacağını açıklayan Zorlu Töre ve aday gösterilmesi gündemde olan İzlem Gürçağ ile olan ilişkilerini bozmamak için Meclis Başkanlığı’na aday olmak istemediği; bunun yerine başka bir bakanlığa kaydırılmayı talep ettiği belirtiliyor. Buna göre, “kabine düzeltmesinin” Meclis Başkanlığı ile ilişkilendirilmesi olanağı kalmadığından kabine revizyonu daha sonraya ertelenmesi ve Cumhurbaşkanı Tatar’a “Ankara ile temas etme olanağı tanınması” seçeneği gündeme geldi.

TATAR’IN ZİYARETİ

Türkiye ile yaşanan gerilimi gidermeye çalışacak olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın Başbakan Sucuoğlu’nu sakinleştirmeye çalıştığı ve “bu işi ben hallederim” diyerek sorumluluğu üstüne aldığı öğrenildi. Hafta sonunu sosyal etkinliklere katılmak amacıyla Denizli’de geçirecek olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın Pazartesi günü Ankara’ya geçerek üst düzeyde temaslar yapması ve sorunu tatlıya bağlaması bekleniyor.