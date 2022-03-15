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Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Vekili Kemal Kurnaz ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Ömer Akın’dan oluşan Eko Avrasya heyetini kabul ederek görüştü. Kabulde YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ile UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler de hazır bulundu. Görüşmede yüksek öğrenimin sorunları ile KKTC üniversitelerine yurt dışından daha fazla öğrenci getirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca pandemi nedeniyle yüksek öğretimde oluşan sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde de bulunuldu.

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