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Cumhurbaşkanı Tatar, Ekoavrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’i Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Ekonomik İşler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Ekoavrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’i Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde, Türkiye ile KKTC’nin ilişkilerinin güçlü bir şekilde ilerletilmesinin ve KKTC’nin Türk dünyasında yapılan tanıtım çalışmalarının sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

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Azerbaycan’ın tutumu sonucunda Türk dünyasına umut getirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “önemli bir kazanım elde ederek imzaladığı ateşkes anlaşması dolayısıyla” Azerbaycan’ı bir kez daha kutladı.
Avrasya Ekonomik İşler Derneği’nin çalışmalarını takip ettiğini ve bu çalışmalara destek verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman Azerbaycan’ın yanında olduklarını vurguladı.

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EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi dolayısıyla kutlayarak, Kıbrıs Türk halkının refahına, kalkınmasına ve geleceğine çok büyük katkılar sunacağına ve KKTC’nin uluslararası camiada tanınması hususundaki kararlığına olan inançlarını dile getirdi.
EkoAvrasya Denetleme Kurulu Başkanı Nazım Koşar, Kıbrıs Azerbaycan Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ve Öğretim Üyesi Ahmet Hamdi’nin de hazır bulunduğu kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan’dan getirilen vatan toprağı takdim edildi.

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