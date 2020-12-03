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Cumhurbaşkanı Tatar: “Engellerin Kaldırılması İçin Her Kesime Sorumluluk Düşüyor”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel gereksinimi olan bireylerin karşılaştığı engellerin kaldırılması için her kesime sorumluluklar düştüğünü vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tatar: “Engellerin Kaldırılması İçin Her Kesime Sorumluluk Düşüyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı güne özel mesajında, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için BM tarafından 1992’de ilan edilen “Dünya Engelliler Günü” ismine atıfta bulunarak, bu ismin modern zamanlara uygun olmadığını kaydetti.

“ENGELLER AŞILMAK İÇİNDİR”

Özel gereksinimleri olan bireylerin halen pek çok engelle karşılaştığına işaret eden Tatar, “Bugün onların ihtiyaç duyabileceği kolaylıkları hatırlamamız için önemli bir gün. Eski literatüre göre ‘engel’ sözcüğü ile ifade edilse de özel gereksinimleri olan bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmamak engelin esasını oluşturuyor. Engeller, aşılmak içindir. Engel ise, bireyin değil, bireyin yaşamını kolaylıkla sürdürmesini sağlamayanların sıfatıdır” dedi.

Devlete, yerel yönetimlere ve elbette vatandaşa bu konuda büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden Tatar, “Öncelikle hitabımızdaki ifadeleri düzenlememiz ve ‘özel gereksinimleri olan bireyler’ için, belediyeciliğimizi ve her tür icraatımızı özenerek organize etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bahse konu tüm engellerin kaldırılması için çalışma sözü veren Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Bu müstesna gün nedeniyle ve ısrarla, güne dahi adını veren ‘engel’ sözcüğünü bireye değil, bireyin karşılaştığı zorluklara vurgu yaparak söylemek isterim ki, Cumhurbaşkanlığı’nın tüm imkânları ile ‘özel gereksinimleri olan bireylerin hayatlarını diledikleri gibi yaşamalarına engel olan her şeyi aşmak için, kendileri ile birlikte hareket edeceğiz.

Bugün vesilesi ile bunu vurgularken, diğer yandan tüm toplum bireylerine ve özellikle tüm iş insanlarına da çağrıda bulunmak istiyorum. ‘Özel gereksinimleri olan bireylerin’ önlerindeki her tür engeli kaldırmak için hep birlikte çalışmalı ve kesinlikle başarmalıyız. Tüm imkanlarımız sizlere açık olacaktır.”

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