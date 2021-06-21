Cumhurbaşkanı Tatar FODER’İ Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Ramadan Gümüşok, kabulde, Tatar’ı yarın saat 19.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan “Işıkla Yolculuk” temalı fotoğraf sergisinin açılışına davet etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki yetenekli ve değerli kişilerin çalışmalarını takdirle izlediğini dile getirdi.
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