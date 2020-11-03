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Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük Turnuvası Ödül Törenine Katıldı

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Cumhurbaşkanı İrsen Küçük, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gönyeli Örgütü Gençlik Kolları tarafından, merhum Başbakan İrsen Küçük anısına düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası’nın final maçını izleyerek, kazanan takımların kupa ve madalyalarını verdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük Turnuvası Ödül Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ödül töreninde yaptığı konuşmada, merhum Başbakan İrsen Küçük’ü rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Esin Tatar, Küçük ailesine, etkinliği düzenleyenlere ve turnuvaya katılanlara teşekkür ederek, kazananları kutladı. 

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Merhum İrsen Küçük’ü, uzun yıllar başkanlığını yaptığı Yenicami Spor Kulübü’nde tanıdığını, Küçük’ün de yönetim kurulu üyeliğini yaptığını anımsatan Tatar, İrsen Küçük’ün futbola da hizmetleri olduğunu anlattı.

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İrsen Küçük’ün ülkeye önemli hizmetleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:
“Yıllar önce Türkiye’de Devlet Su İşleri’nde (DSİ) çalışmış ve o zamandan ‘Acaba Türkiye’den Kıbrıs’a su ne zaman götürülür’ diye düşünceleri olmuş bir abimiz ve büyüğümüzdü. Nitekim Başbakanlığı döneminde, benim de Maliye Bakanı olduğum, Sayın Ersan Saner’in Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde hep birlikte suyun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirildiğini gördük. Bu da onun büyük hizmetlerinin bir tanesiydi. İrsen Küçük’ü rahmetle anıyorum.”

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Bu tür etkinlerle İrsen Küçük’ün adının yaşatıldığını, geride çok güzel bir isim bıraktığını belirterek, Küçük ailesini kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, dedesinin adını taşıyan torun İrsen Küçük’ün de gelecekte dedesinin adına yaraşır güzel işler başaracağına inanç belirtti. 

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