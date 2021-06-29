  • BIST 1.359
  • Altın 496,524
  • Dolar 8,7078
  • Euro 10,3520
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 40 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 40 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Cumhurbaşkanı Tatar KTSYD’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Organize Ettiği Onur Gecesi’ne Katıldı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD), 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle organize ettiği Onur Gecesi’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar KTSYD’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü Nedeniyle Organize Ettiği Onur Gecesi’ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD), 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle organize ettiği Onur Gecesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, etkinlikte ülke sporuna futbolcu, antrenör ve kulüp başkanı olarak önemli hizmetler vererek başarılar elde eden Nurettin Tüzel’e “Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü”nü verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun insan yaşamındaki öneminin altını çizdi ve salgın döneminde sporun ne denli değerli olduğunun bir kere daha ortaya çıktığını kaydetti. Tatar, “Sağlık, insanın sahip olduğunu en önemli zenginliktir” dedi.

“KIBRISLI TÜRK SPORCULAR ŞANS VERİLİRSE NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Kıbrıslı Türklere uygulanan, haksız ve insan haklarına aykırı kısıtlama ve ambargolara rağmen başarılı sporcularla bu engelleri aşıyor olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gecede ödül alan sporcuları kutlarken, şans verilmesi durumunda Kıbrıslı Türk sporcuların dünya çapında neler yapabileceğini herkese gösterdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk gençlere uygulanan insanlık dışı spor ambargolarının sona ermesi için her platforma mücadele verdiğini kaydederek, BM Genel Sekreteri Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmelerde de bu konuya dikkat çektiğini ifade etti.

cb_tatar_ktsyd-(3).jpeg

“KURUM, KURULUŞ VE ALTYAPISIYLA DAHA GÜÇLÜ BİR KKTC…”

Kurum, kuruluş ve altyapısıyla daha güçlü bir KKTC yaratmak için, maneviyat, birlik, beraberlik ve gücün memleketin geleceği için kullanabilmenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan önemli yeteneklerin bayrağı dünyanın çeşitli coğrafyalarında gururla dalgalandırdığını belirtti.

Anadolu Efes ile Avrupa şampiyonu olan Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi’nin başarılarına atıfta bulunarak Erten Gazi’yi ve ailesini can-ı gönülden tebrik ederek başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi’nin başka gençlere de ilham kaynağı olmasını temenni etti.

cb_tatar_ktsyd.jpeg

“BU TOPRAKLARDA VAR OLABİLMEMİZ İÇİN, GENÇLERİMİZE UMUTLU BİR GELECEK VAAT ETMEMİZ LAZIMDIR”

“Bu topraklarda var olabilmemiz için, gençlerimize umutlu bir gelecek vaat etmemiz lazımdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, spora yeterince kaynak aktarmanın bir devlet politikası olması gerektiğini söyledi.

Hangi siyasi görüşten olunursa olunsun, gençlerin önünü açarak her alanda başarılı olmalarının her kesim tarafından arzulandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün her alanda var olmaya devam edeceğini kaydetti.

Tatar, sporda çıtanın yükselmesine katkı koyan spor yazarlarına da teşekkür etti ve böylesi gecelerin sporcuların motivasyonlarını artırdığını ifade ederek spor yazarlarının da bu tip başarıları onore ederek teşvik edici olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, aşı oranın daha da artmasıyla normalleşme sürecinin hızlanacağını, spor faaliyetlerinin eski günlerine ulaşacağını da kaydetti.

Ülke sporuna futbolcu, antrenör ve kulüp başkanı olarak önemli hizmetler vererek başarılar elde eden Nurettin Tüzel’in gecede hatırlanmasından duyduğu mutluluğu da dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, vefa duygusunun önemine işaret etti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sol Hareket, 6 Temmuz’da Planladığı Yürüyüşü İptal Ederek BMBP’nin Düzenleyeceği Yürüyüşe Katılım Çağrısı Yaptı29 Haziran 2021 Salı 14:21
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcağlu: “Kayıt Parası Talep Edilemez”29 Haziran 2021 Salı 14:17
  • MEMUR-SEN’den Geçicilerle İlgili Tasarı Konusunda Açıklama29 Haziran 2021 Salı 14:14
  • KOOP-BANK'ta yeniden grev! Mudiler rahatsız!29 Haziran 2021 Salı 14:00
  • Uzlaşım Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı29 Haziran 2021 Salı 13:13
  • Lefkoşa’da kadın giyim mağazasından 369 TL’lik eteği alıp ödemeden çıktı29 Haziran 2021 Salı 12:54
  • "Aşılanmama açıkgözlük değildir"29 Haziran 2021 Salı 12:31
  • Anastasiadis: Her türlü yasa dışı girişimin tepkisi olacak29 Haziran 2021 Salı 12:17
  • SOS Kreş ve Anaokulu Mezunlarını Verdi29 Haziran 2021 Salı 12:03
  • İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Polis Teşkilatı’nın 57. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı29 Haziran 2021 Salı 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti