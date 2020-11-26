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Cumhurbaşkanı Tatar, LAÜ Mütevelli Heyetini kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti üyelerini kabul etti. LAÜ heyeti, Tatar’a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, LAÜ Mütevelli Heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti üyelerini kabul etti. LAÜ heyeti, Tatar’a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yükseköğretimin ülke ekonomisine yaptığı yaklaşık 1 milyar Dolar katkıyla KKTC’nin en büyük sektörlerinden biri oluğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, alınacak doğru kararlarla, eğitimin kalitesinin artırılarak nitelikli öğrencilerin ülkeye gelmesini sağlamanın önemine dikkat çekti.

Yükseköğretimdeki sıkıntıların Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından en iyi şekilde değerlendirilerek yapılması gereken düzenleme ve katkıların sürekli olarak güncellenmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan düzenlemelerde üniversite yöneticilerine de önemli görevler düştüğünü ifade etti.

“EN GÜVENLİ YERLERDEN BİRİ KKTC”

KKTC’nin egemenliğine, devletin kurum ve kuruluşlarına sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu belirten Tatar, “Bugünlerde, Covid-19 nedeniyle ‘güvenli ada’ algısı önemlidir. Bugün dünyada en güvenli yerlerden biri KKTC’dir” dedi.

Duyarlılık ve kararlılık sayesinde, salgın döneminin hükümet ve halk tarafından çok iyi yönetildiğini söyleyen Tatar, ülkenin mevcut güvenli ortamının değerlendirilerek ülkeye daha fazla öğrenci çekilmesi gerektiğine inanç belirtti.

Herhangi bir turiste kıyasla bir öğrencinin ülkeye gelmesinin karantina mevzuatı göz önünde bulundurulduğunda çok daha kolay olduğunu kaydeden Tatar, an itibarı ile Türkiye ve diğer ülkelerden gelecek öğrencilerin yarısının daha ülkeye gelmediğini, KKTC ekonomisi adına bu durumu düzeltmek gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin özelliklerine, sağlık alanındaki başarılarına, sağlık altyapısına ve marka değerine bakıldığında bu durumun yükseköğretim öğrencisi ve turistlere güven vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizin bu güzelliklerini vurgulamak lazım” dedi.

Doğal güzellikleriyle önemli bir bölge olan Lefke yöresinin, bugün Lefke Avrupa Üniversitesi’yle de adını duyurduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına öncülük eden üniversitenin yönetim ve öğrencilerini kutlayarak bu başarı öyküsünün devam etmesini diledi.

YÜKSELEN

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de, bölgenin lokomotifi durumundaki LAÜ’nün önemini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmişte LAÜ’ye ve yükseköğretime gösterdiği değerin Cumhurbaşkanlığı döneminde de devam edeceğine inanç belirtti.

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