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Cumhurbaşkanı Tatar, Lute’u Pazartesi 14.30’da Kabul Edecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hole Lute arasında pazartesi yapılacak görüşmenin saati belli oldu.
Cumhurbaşkanı Tatar, Lute’u Pazartesi 14.30’da Kabul Edecek

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Tatar Lute’u saat 14.30’da makamında kabul edecek.

Pazar günü adaya gelecek Lute, iki liderle, Kıbrıs konusuyla ilgili gayriresmî 5’li bir toplantı organize etmeye yönelik çalışmalar yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Lute’a, 5 + BM gayriresmî toplantısı öncesi Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu aktaracak.

Lute, Aralık ayı başında adaya gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara ve Londra’da 5’li toplantı için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu.

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