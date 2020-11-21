Cumhurbaşkanı Tatar Ozanköy’de İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kötü hava şartlarının ve meydana gelen hortumun maddi zarara yol açtığı Ozanköy’de bu sabah incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan doğal afetten etkilenen yurttaşları evlerinde ziyaret ederek durum incelemesi yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün de eşlik ettiği ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu yineleyerek, devletin elindeki imkânlar çerçevesinde zarar görenlere yardım eli uzatmak için çalışmaların başladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaraların sarılması için eşgüdümlü çalışmalarını yürüten devletin kurum, kuruluşlarına ve yurttaşlara teşekkürlerini iletti.