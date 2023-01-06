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Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi Müdürü Örs ve beraberindekileri kabul etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs ve beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi Müdürü Örs ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs ve beraberindekilerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, postanın, Kıbrıs Türk halkının dünya ile iletişim halinde olmasını sağlayan bir unsur olduğunu dile getirerek, Posta Dairesi’nin kurumsallaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi’nin haberleşmeyi sağladığını, halka, kurum ve kuruluşlara verilen hizmetlerin önemine değindi.

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Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

“KKTC’nin kökleşmesi, benimsenmesi ve tanınması yolunda atılan adımlarda, Posta Dairesi personelinin hizmetleri çok önemlidir. Postanemizin daha da gelişmesi için, devletimizin içinde bulunduğu imkânlar doğrultusunda, gerek yeni araçlar gerek ise teknolojiyle daha iyi hizmet verilebilmektedir. Sosyal medya aracılığı ile insanlar birbiriyle daha hızlı iletişim kurmaktadır fakat mektup ve paket gönderme gibi unsurların sayısının arttığını görmekteyim.

Hizmetler daha da önem kazanmıştır. KKTC’nin bu tarihi kurumuna sahip çıkmak, personelin ihtiyaçlarını gidermek ve en iyi şekilde hizmet verebilmesini sağlamak önem arz etmektedir.”Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Postalarının kuruluşunun 59’uncu yıl dönümünü kutladı.

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