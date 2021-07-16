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Cumhurbaşkanı Tatar: “Türk Kızılayı’nın Katkılarını Unutmamız Mümkün Değildir”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kerem Kınık başkanlığındaki Türkiye Kızılay Derneği heyetini kabul ederek görüştü. 
Cumhurbaşkanı Tatar: “Türk Kızılayı’nın Katkılarını Unutmamız Mümkün Değildir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kerem Kınık başkanlığındaki Türkiye Kızılay Derneği heyetini kabul ederek görüştü. 

Türkiye Kızılay Derneği Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Tatar’ı bu akşam gerçekleşecek olan Türk Kızılay KKTC Delegasyonu binası ve Kültür Merkezinin açılış törenine davet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Kızılay Derneği’ni KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümünün Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk gelmesiyle iki bayramın birden kutlanacağını ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir ekiple kutlamalara katılacağını belirtti. 

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Türk Kızılayı’nın her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, savaş ortamında her türlü yardımı yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar,  “Türk Kızılayı’nın katkılarını unutmamız mümkün değildir” dedi.  
Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarıyla her zaman Kıbrıs Türk Halkı’nın verdiği insanlık mücadelesinde yanında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar,  Türk Kızılayı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile iş birliği içerisinde çalışmalarının önemine işaret etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, eski bir binanın restorasyonunun yapılarak KKTC’ye kazandırılmasının önemine değinerek, Türk Kızılay KKTC Delegasyonu ve Kültür Merkezi binasının açılışına katılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası örgütten gelen misafirleri ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türk Kızılayı aracılığıyla uluslararası örgütlerden destek almanın öneminin altını çizdi.

Türkiye Kızılay Derneği heyeti Cumhurbaşkanı Tatar’a, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Kızılayı’nın Ankara’dan Türk Hava Kuvvetleri’ne Kıbrıs Türk halkı için yapılan insani yardımın yüklendiği fotoğrafı hediye etti.

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