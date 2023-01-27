  • BIST 5.191,83
  • Altın 1167.887
  • Dolar 18.8044
  • Euro 20.4304
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) heyetini kabul ederek görüştü.

Görüşmede, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Türkiye’den üniversite rektörlerinin yanında, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğru da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabul sırasında yaptığı konuşmada, KKTC’nin farklı ülkelerden öğrencilerin eğitim gördüğü bir eğitim adası konumuna geldiğini belirterek KKTC’den mezun olanların KKTC’nin fahri elçileri olduğunu ve mezunların ülkelerinde saygın pozisyonlara geldiğini söyledi. 

Artan öğrenci sayısı ile KKTC’nin potansiyelinin de artmakta olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, öğrenci denetimi konusunda da YÖDAK’ın ve üniversitelerin uygulamalarını daha sıkı bir şekilde takip etmesinin önemine işaret etti.

Eğitim kalitesini arttırırken, nitelik bakımından alınabilecek tedbirleri değerlendirmenin gerekliliğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kaliteli eğitimle kaliteli öğrenciler yetiştirmek KKTC’ye yakışandır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi’nin bu konularda yapacağı katkının önemini vurgulayarak Eğitim Bakanlığı, YÖDAK, üniversiteler, kurum ve kuruluşların Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen heyetle istişare içerisinde olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Tatar, Uluslararası Üniversiteler Konseyi yönetim kuruluna seçilen Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i kutladı.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu da, Cumhurbaşkanı Tatar’a konseyin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler vererek KKTC üniversitelerinin de konseyde yer almasının önemini dile getirdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünsal protesto edildi: Dayanışma içinde mücadeleye devam ediyoruz27 Ocak 2023 Cuma 16:30
  • SOS çocuk hak ihlallerine karşı önlem alınmasını istedi27 Ocak 2023 Cuma 16:04
  • Evinde Ölü Bulundu!27 Ocak 2023 Cuma 15:43
  • Lefkoşa'da kaza: 8 Yaşındaki çocuğa çarptı27 Ocak 2023 Cuma 15:35
  • Altuğra: Akdoğan Sağlık Merkezi’ni her yönden güçlendireceğiz27 Ocak 2023 Cuma 15:31
  • Öztürkler: Kırsal kesim arsalarına altyapı hizmetlerini götürmek öncelikli görevimizdir27 Ocak 2023 Cuma 15:15
  • Başbakan Üstel, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne Gerçekleştirilen Hain Saldırıyı Kınadı27 Ocak 2023 Cuma 15:09
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Gülseren Kışlası’na fidan dikildi27 Ocak 2023 Cuma 13:47
  • 27-28 Ocak 1958 mücadelesinde şehit düşenler Lefkoşa’da anıldı27 Ocak 2023 Cuma 13:11
  • Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu!27 Ocak 2023 Cuma 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti