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Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Somali Dışişleri Bakanı Ali İle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Tatar Ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Somali Dışişleri Bakanı Ali İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Somali Dışişleri Bakanı Ali İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diploması Forumu’nda, Somali Dışişleri Bakanı Abusaid Muse Ali ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.


Heyetler arası yapılan görüşme, Nest Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleşti. 


Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinde Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Ergün Olgun, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal de yer aldı.

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