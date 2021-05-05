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Cumhurbaşkanı Tatar:5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ile 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlar özverili çalışmaları için teşekkür ederim

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Ebeler ve Hemşireler haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada, hemşirelik ve ebeliğin; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal meslekler olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar:5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ile 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutlar özverili çalışmaları için teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Ebeler ve Hemşireler haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada, hemşirelik ve ebeliğin; insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal meslekler olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

“Modern Hemşireliğin mimarlarından kabul edilen Florence Nightingale, Kırım Savaşı yaşanırken İngiltere’den gelerek, Üsküdar’daki Selimiye Kışlası’nda hemşirelik yapmış korkmadan cephelerde birçok askerin tedavi ve bakımlarını üstlenmiş, hemşireliğin rolünün önemini ortaya koymuştur. Aynı şekilde Aralık 2019’dan beri yaşadığımız pandemi süreci de hemşire ve ebelerin oynadığı rolün önemini bir kez daha ortaya koymuş ve bizlere ebe ve hemşirelerimizin değerini hatırlatmıştır.

KKTC’de her geçen gün sağlık sistemimizin devletimizin ve üniversitelerimizin sağlık altyapımız ve sağlık ekiplerimize kazandırdığı mezun ve personel ile güçlendiğini görmek gurur vericidir. Bu duygularla pandemi sürecinde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda da iyileştirilmesi için din, dil, ırk ayırt etmeksizin her koşulda var gücüyle çalışan başta ülkemizde görevli sağlık ekibimizin vazgeçilmezleri hemşirelerimizin, ebelerimizin  ve tüm sağlık personelimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ile 12 Mayıs Dünya Hemşireler gününü kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerken, özverili çalışmaları için teşekkür ederim.” 

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