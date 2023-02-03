Cumhurbaşkanı Tatar’dan ara bölgede kurulması planlanan güneş enerjisi parkı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ara bölgede kurulması planlanan güneş enerjisi parkı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Rum tarafıyla yürütülen müzakereler sonucunda, ara bölgede iki tarafa da hizmet verecek ve yönetilecek şekilde 30/50 MW’lık fotovoltaik bir park yapılmasına yönelik ön fizibilite çalışmasının başlatılması üzerinde mutabakata varıldığını duyurdu.

Tatar, “Hem Kıbrıs Adası'nın hem de bölgemizin faydasına olacak iş birliklerine büyük önem vermekteyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ara bölgede kurulması planlanan güneş enerjisi parkı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;

“Elektrik üretiminde, fosil yakıtlardan aşamalı olarak güneş enerjisine geçiş sürecinde bugün önemli bir adım atmış bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Rum tarafıyla yürütmüş olduğumuz müzakereler sonucunda, ara bölgede iki tarafa da hizmet verecek ve yönetilecek şekilde 30/50 MW’lık fotovoltaik bir park yapılmasına yönelik ön fizibilite çalışmasının başlatılması üzerinde mutabakata varılmıştır.

Ön fizibilite çalışması sonuçlarına göre ilerlenecek projedeki hedef, adamızda iş birliği içinde, hem güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek hem de bu enerjiyi piller vasıtasıyla depolayarak gerekli olacak zamanlarda kullanabilmektir.

Bugün, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katıldığı ve ön fizibilite çalışmasına katkı koyacak üç kişiden oluşan uzman heyetimizle ilk toplantımızı gerçekleştirdik. AB tarafından sağlanacak bir kaynakla uluslararası bir şirket tarafından yapılacak olan bu ön fizibilite çalışmasına, iki taraftan da üçer uzman destek verecektir.

Elektrik enerjisi, iki taraf için de sorun teşkil etmeye devam etmektedir. Kıbrıs adasının en önemli avantajı, sonsuz güneş enerjisine sahip olmasıdır. KKTC olarak hedefimiz, güneş enerjisini en etkin şekilde kullanmak suretiyle olabildiğince hızlı bir şekilde yeşil enerjiye geçebilmektir. Bunun için de Anavatan Türkiye üzerinden AB enterkonnekte sistemine bağlanabilmek en büyük arzumuzdur. Böylelikle hem kendi ülkemizde hem de Rum tarafıyla iş birliği içerisinde güneş enerjisinden en etkin şekilde yararlanmayı hedefliyoruz.

Hatırlanacağı üzere 1 Temmuz 2022 tarihinde buna yönelik olarak Rum liderliğine, BM genel sekreteri aracılığıyla yapılmış bir önerimiz bulunmaktadır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak hem Kıbrıs Türk halkının hem Kıbrıs Rum halkının; hem Kıbrıs adasının hem de bölgemizin faydasına olacak iş birliklerine büyük önem vermekteyiz. Güneş enerjisinin etkin kullanımı açısından bugün atılan adım, geleceğe dair umut vericidir. Hedefimiz, bu türden somut ve faydalı çalışmaları artarak sürdürmektir.”