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Cumhurbaşkanı Tatar’dan ‘trafik kurallarına uyalım’ çağrısı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkede son günlerde artan trafik kazalarına dikkat çekerek, “Kaza ve kayıpların olmaması için lütfen trafik kurallarına uyalım.” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar’dan ‘trafik kurallarına uyalım’ çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden ülkede son günlerde artan trafik kazalarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ülkemizde son günlerde yaşanan trafik kazaları ve buna bağlı olarak yaşanan kayıplar bizleri derinden üzmektedir” dedi.

Kazaların üç önemli nedeni olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kazaların üç önemli nedeni biri alkollü iken araç kullanımı, aşırı sürat ve dikkatsiz araç kullanımıdır” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Yaşanan trafik kazalarında meydana gelen ölümler dikkate alındığında halkıma çağrım alkollü iken araç kullanmamaları, sürat yapmamaları ve dikkatli bir şekilde trafik kurallarına riayet ederek araç kullanmalarıdır. Ayrıca yayaların da yolda karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları da bu anlamda son derece önemli bir konudur” açıklamasını yaptı.

“Trafik kuralları sadece sizin hayatınızı değil aynı zamanda sevdiklerinizin ve hatta hiç tanımadığınız insanların da hayatını kurtarır” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Herkes şunu unutmamalıdır ki, araç kullanan değerli kardeşlerim sizleri evlerinizde bekleyen eşleriniz, çocuklarınız ve sevenleriniz vardır. Kaza ve kayıpların olmaması için lütfen trafik kurallarına uyalım.”

 

 

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