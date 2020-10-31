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Cumhurbaşkanı Tatar:UBP’nin Olanağüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık İçin Aday Olan Tüm Arkadaşlarıma Başarılar Dilerim

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar UBP’nin Olağanüstü Kurultayı’na mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Tatar:UBP’nin Olanağüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık İçin Aday Olan Tüm Arkadaşlarıma Başarılar Dilerim

Tatar mesajında; “Değerli kardeşlerim öncelikle XI. Olağanüstü Kurultay’ın ülkemiz için güzel sonuçlar getirmesini diler, herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

İki yıl önce böyle günlerde Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda sizlerin takdiri ile Genel Başkan seçilmiştim. Kurultay sonrasında hemen işe koyulmuş ve söz verdiğimiz üzere 7 ay sonra partimizi iktidara taşımıştık. Ancak bu iktidar dönemimizde benzeri yaşanmamış zorluklarla karşılaştık.

En önemlisi tüm dünyayı saran bir salgın süreci ülkemizde de etkili oldu. Yaptığımız başarılı çalışmalar, aldığımız tedbirler, Türkiye’nin katkısı ile sıkıntıları asgari düzeyde tutmayı başardık.

Türkiye ile 2 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalayarak ülkemize 3.2 milyar TL kaynak sağladık. Temaslarımız sonucu Türkiye Cumhuriyeti ülkemizde bugünlerde bitirilmesi planlanan bir Acil Durum Hastanesi inşa etti. Anavatan Türkiye ile bozulan, sarsılan ilişkileri güzel ve verimli bir noktaya taşıdır. İki Devletli çözümü gündem yaptık, kapalı Maraş’ın Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile açılması yönündeki planımızı yürürlüğe koyduk.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı hedef yaptık ve sizlerin çalışkanlığı, halkımızın takdiri ile başardık. Artık, Anayasal çizgide , tarafsız, tüm halkımızı kucaklayan bir Cumhurbaşkanı olarak görevimin başındayım.

Ortaya çıkacak hükümetlerle işbirliği içinde ülkemizi daha ileri noktalara taşımak, Kıbrıs konusundaki hedeflerimize ulaşmak için canla başla çalışacağız. Ulusal Birlik Partisi benim için ülke için çok önemlidir. UBP ‘nin XI. Olanağüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık için aday olan tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. İnşallah bu kurultay demokrasimiz ülkemiz için en güzel sonuçları doğuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle herkese en sıcak selam ve sevgilerimi iletir, tümünüzü muhabbetle kucaklarım.”dedi.

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