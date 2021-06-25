  • BIST 1.405
  • Altın 500,190
  • Dolar 8,6986
  • Euro 10,4074
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Cumhurbaşkanlığı Basın Açıklaması

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün 11:30’da Brüksel’deki Birleşmiş Milletler binasında bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün 11:30’da Brüksel’deki Birleşmiş Milletler binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmeden önce Cumhurbaşkanı, kahvaltıda karşılaştığı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de kısa bir sohbet yaptı.  İkinci dönem de görevine devam edecek olmasından ötürü BM Genel Sekreteri Guterres’i kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığının tespitine yönelik BM Genel Sekreteri’nin yürütmekte olduğu çabaya teşekkür ederek, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumunu sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki tarafın egemen eşitliğine saygı gösterilmesinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasının resmi müzakerelerin başlaması için kaçınılmaz olduğunu, ancak bu yeni zeminde yürütülecek müzakerelerin başarı şansı olabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, adil, kalıcı ve işbirliği ilişkisine dayalı bir anlaşmayı amaçlayan bu zeminde başlayacak olan resmi müzakerelere sonuç almak için katılacağını da ayrıca belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı ve Rum Halkının günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara Kıbrıs Rum tarafı ile birlikte çözüm bulmayı önemsediğini, üzerinde uzlaşılacak güven yaratıcı önlemlerin uygulanması ve çeşitlendirilmesine hazır olduğunu da BMGS’nin dikkatine getirdi.

Cumhurbaşkanı, ayrıca, tarafların önerebilecekleri güven yaratıcı önlemlerin iki taraf arasındaki ortak zemin tespitine yönelik çabaları gölgeleyecek nitelikte olmaması gerektiğini de özellikle vurguladı. BM Genel Sekreteri de güven yaratıcı önlemlerin kapsamlı bir çözümün yerini alamayacağının, ancak çözüme hizmet edecek nitelikte olması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda BM Genel Sekreterinin gösterdiği dengeli tutumunun çabalara olumlu katkısı olacağına inandığını ve bu tutumunun Temmuz 2021 ayında yayımlanacak olan Raporlara yansıtılmasını da beklediğini ifade etti.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Eylül 2021 ayında gerçekleşecek olan BM Genel Kurul çerçevesinde görmeyi beklediğini söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS Olağan Genel Kurulu Yarın 10.00’da Sendika Binasında Yapılacak25 Haziran 2021 Cuma 15:09
  • Tatar:Brüksel’de BMGS Guterres İle Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdik25 Haziran 2021 Cuma 15:05
  • 40 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını; 13 İş Yeri İse Kapanma Saatini İhlal Etti25 Haziran 2021 Cuma 15:02
  • Şüpheli Ölüm!!25 Haziran 2021 Cuma 14:56
  • KTOEÖS: “Anayasal Hak Olan Hayat Pahalılığı Ödeneğinin Keyfi Kararla Durdurulamayacağını Hep Birlikte Gördük”25 Haziran 2021 Cuma 14:53
  • Hava sıcaklığı artarak 41 dereceye kadar yükselecek25 Haziran 2021 Cuma 14:46
  • BKP “Vatandaşlık Verilmesi Protesto Eylemine” Destek Belirtti25 Haziran 2021 Cuma 14:35
  • Hava Sıcaklığı Artacak25 Haziran 2021 Cuma 14:33
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu BM Yetkilisi Lacroıx’le Bir Araya Geldi25 Haziran 2021 Cuma 14:27
  • Oğuz, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği Yetkilileri İle Görüştü25 Haziran 2021 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti