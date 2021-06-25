Cumhurbaşkanlığı Basın Açıklaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün 11:30’da Brüksel’deki Birleşmiş Milletler binasında bir görüşme gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşmeden önce Cumhurbaşkanı, kahvaltıda karşılaştığı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de kısa bir sohbet yaptı. İkinci dönem de görevine devam edecek olmasından ötürü BM Genel Sekreteri Guterres’i kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki taraf arasında ortak zemin olup olmadığının tespitine yönelik BM Genel Sekreteri’nin yürütmekte olduğu çabaya teşekkür ederek, Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumunu sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki tarafın egemen eşitliğine saygı gösterilmesinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasının resmi müzakerelerin başlaması için kaçınılmaz olduğunu, ancak bu yeni zeminde yürütülecek müzakerelerin başarı şansı olabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, adil, kalıcı ve işbirliği ilişkisine dayalı bir anlaşmayı amaçlayan bu zeminde başlayacak olan resmi müzakerelere sonuç almak için katılacağını da ayrıca belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı ve Rum Halkının günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara Kıbrıs Rum tarafı ile birlikte çözüm bulmayı önemsediğini, üzerinde uzlaşılacak güven yaratıcı önlemlerin uygulanması ve çeşitlendirilmesine hazır olduğunu da BMGS’nin dikkatine getirdi.

Cumhurbaşkanı, ayrıca, tarafların önerebilecekleri güven yaratıcı önlemlerin iki taraf arasındaki ortak zemin tespitine yönelik çabaları gölgeleyecek nitelikte olmaması gerektiğini de özellikle vurguladı. BM Genel Sekreteri de güven yaratıcı önlemlerin kapsamlı bir çözümün yerini alamayacağının, ancak çözüme hizmet edecek nitelikte olması gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda BM Genel Sekreterinin gösterdiği dengeli tutumunun çabalara olumlu katkısı olacağına inandığını ve bu tutumunun Temmuz 2021 ayında yayımlanacak olan Raporlara yansıtılmasını da beklediğini ifade etti.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Eylül 2021 ayında gerçekleşecek olan BM Genel Kurul çerçevesinde görmeyi beklediğini söyledi.