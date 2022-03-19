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Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti

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Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleşen toplantıda kurul üyeleri; Prof. Dr. Ata Atun, Hüseyin Macit Yusuf, Güven Silman, Taner Erginel ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplantısında, Maraş’ta vakıf malları olan Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı ve Bilal Ağa Vakfı’nın yasal statüsü ve Maraş’taki mülkiyet haklarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca Rusya Federasyonu-Ukrayna ihtilafının, KKTC’ye olumlu ve olumsuz yansımalarıyla ilgili fikir alışverişi gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ata Atun, dünyanın çok büyük sorunlarla boğuştuğu şu günlerde, Kıbrıs’ın daha da önem kazandığını ifade etti.

KKTC’nin de azımsanmayacak sorunları olduğuna dikkat çeken Atun, herkesin dünyada olan biteni göz ardı etmeden elini taşın altına koyması gerektiğini, danışma kurulunun da bu sorumluluk duygusuyla hayata geçirildiğini söyledi.

Danışma kurulu üyelerinden KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf, Rusya ve Çin ile ilişkilerin geliştirilebileceği bir ortamın yaratılabileceğine dikkat çekerek önerilerde bulundu.

Eski Anayasa Mahkemesi başkanı Taner Erginel, Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) ve KKTC Anayasası ile KKTC hudutları içinde yer alan bazı mülklerin millileştirilmesinin, İngiliz Sömürge Yönetimi uygulamaları ile kıyaslamasını dile getirdi.

E. Kıdemli Savcı Güven Silman da, Maraş’taki vakıf mallarının mülkiyet konusu hakkında, örneklerle bilgi verdi.

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