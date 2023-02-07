Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki deprem kriz ve koordinasyon komitesi, afet bölgesine gereken iş araçları ve diğer ihtiyaçların tedariki için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığında yer alan toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki komite, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği başkanı Mahmut Özçınar ile diğer yetkililerin katılımıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam eden komite, şu anda da sürdürdüğü çalışmalarda, KKTC’den deprem bölgelerine gönderilecek iş insanlarından temin edilen iş araçları ile çeşitli yardım malzemeleri gönderilmesini koordine ediyor.

Komite, enkaz altında kalan öğrencilerin arama ve kurtarma çalışmalarını da yakından takip ederken, deprem bölgesindeki vatandaşların ülkeye getirilmesi konularını da görüşüyor.

“ARAMA KURTARMA İLE SAĞLIK EKİPLERİ AFET

Cumhurbaşkanlığı Deprem Kriz ve Koordinasyon Komitesi, Türkiye’deki afet bölgesinde enkaz altında kalan çocukların sağlıklı bir şekilde kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini ve şu anda ekipler ile yardım malzemelerinin afet bölgesine ulaştırıldığını bildirdi.

Komitenin yaptığı koordinasyon çalışmaları kapsamında dün ve bugün olmak üzere 100’ün üzerinde kurtarma ve sağlık ekibi enkaz alanına gönderildi.

Dün 40 kişilik kurtarma heyeti, öğrenci aileleri ve görevlilerin olay yerine gittiği belirtilen komite açıklamasında, bugün giden uçakta ise yer alanlar şöyle sıralandı:

“7 kişilik Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığına 4. Ekip. 17 kişilik DAÜ ve GAÜ’ye bağlı AKUT ekipleri. 8 Doktor. 20 Hemşire. 1 Ambulans Şoförü. 10 İlk Yardım görevlisi (Paramedik). 9 Sivil Havacılığa Bağlı Kurtarma görevlisi. 3 Ekskavatör Operatörü. 1 Vinç Operatörü. 20 Görevli.”

Görevliler arasında Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç de bulunuyor.