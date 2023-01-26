Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi’nin oluşumuna yönelik üçüncü toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığında dün yapılan üçüncü toplantıda, Karadeniz Kültür Derneği, KKTC Türk Dünyası Ocakları, Malatyalılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, Vanlılar Derneği, Elazığlılar Derneği, Kıbrıs Kadınlar Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Adıyamanlılar Derneği başkan ve temsilcileri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusu ile Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan’da yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi verirdi.

Rum silahlanmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafına, silahlanma ve gerginlik yaratıcı faaliyetlere son verme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının silahlanma ve gerginlik yaratıcı faaliyetlerle bir yere varamayacağını ifade ederek, Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.

Federal temele dayalı bir çözümün mümkün olmadığına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan Türkiye ile birlikte belirlenen yeni yolda azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini ve iki ayrı egemen devletin varlığına dayalı çözüm önerisinden geri adım atılamayacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM’nin 77. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, dünya ülkelerine “KKTC’yi tanıyın” çağrısıyla Kıbrıs konusunda yeni bir dönemin başladığını ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesini, yeni dönemin en büyük adımı olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anavatan Türkiye’nin, KKTC’nin daha da güçlenmesi yönünde gündeme getirdiği yeni projeler ile yardım ve katkılara da değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni dönemde gelinen aşamada tek ses, tek yürek ve bir bütün olarak hareket etmenin önemine işaret ederek, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Toplantıda söz alan dernek başkanları ve temsilcileri de, Kıbrıs konusu ile diğer konulardaki düşünce ve önerilerini aktarırken, Cumhurbaşkanı Tatar’a güven ve destek belirtti.

Belirlenen takvime göre önümüzdeki günlerde diğer sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar, kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek ve Halk Konseyi’nin merkezi örgütsel yapısı ile alt birimleri oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığında oluşturulacak olan Halk Konseyi’nin ana amacı; çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, dernekleri, sendikaları, diğer kurum ve kuruluşları tek bir çatı altında toplamak, birlikteliği sağlamak; özellikle Kıbrıs konusuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek; Kıbrıs Türk halkını doğru bilgilendirmek, diğer sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgilenmek; bu konularda düşünce ile fikir üretmek ve bunların takibini yapmak olarak belirlenmişti.