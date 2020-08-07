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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış'tan açıklama

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış'tan açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış'tan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya atfen çeşitli vesilelerle gündeme getirilen ‘Akıncı da Denktaş’ın müzakerecilik görevinden alınmasını Ankara’dan istemişti’ şeklindeki gerçekle ilgisi olmayan haberin son günlerde yine gündem yapılmaya çalışılmakta olduğunu belirtti.

‘Bir yalanın iki defa tekrarı onu doğru kılmaz’ diyen Burcu, bu haberin ilk defa 2004 yılında yalnızca bir gazetede bir satır olarak yayınlandığını ve gerçekle uzaktan yakından bir alakası olmadığı için habere gülüp geçildiğini hatırlattı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Annan Planı’na karşı olduğunu ve o dönemde çözüm yanlısı güçler tarafından eleştirildiğini kaydeden Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da her zaman saygı çerçevesinde kendisine eleştirileri olduğunu, fakat ne o zaman, ne de herhangi bir zamanda Denktaş’ın müzakerecilik görevinden alınması yönünde Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir yetkilisinden herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

Burcu ‘Cumhurbaşkanımız halkın seçtiği bir liderin yetkilerinin ancak bizatihi o halk tarafından geri alınabileceğinin her zaman idrakinde olan birisidir. Anımsanacağı üzere gerek Annan Planına karşı duruşu, gerekse sağlık nedenleri ile söz konusu dönemde müzakerecilik görevini yapmak istemeyen bizzat Sayın Denktaş’ın kendisiydi. Kopenhag’a dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu’nu, Bürgenstock’a ise dönemin Başbakanı Sayın Mehmet Ali Talat ve Başbakan Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş’ı vekaleten göndermişti.’ 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın o günlerde ‘Kıbrıs Türk Halkının kaderi Çankaya Tepelerinde değil, Lefkoşa Meydanlarında yine halkımız tarafından çizilecektir’ dediğini de anımsatan Burcu ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın inancı o gün de, bugün de budur’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, 11 Ekim 2020’de yapılacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu da yine halkın tercihlerinin belirleyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konuda, halkın iradesinden başka tayin edici bir güç tanımadığını vurguladı.

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