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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü:''Rum Tarafını sağduyuya davet ediyorum''

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol bir açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü:''Rum Tarafını sağduyuya davet ediyorum''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un Açıklaması:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 salgınına karşı yürütülen çabalar çerçevesinde, halkımızın sağlığının korunması için gerekli tedbirler arasında yer alan, aşı tedariki için, Hükümetimizle işbirliği içerisinde, konuya ilişkin olarak yürütülmekte olan süreçleri yakinen takip etmektedir.

Avrupa Birliği üzerinden gönderilecek olan aşılardan, Kıbrıslı Türklere ayrılan payın, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Komitesi ve Sağlık Bakanlığımız vasıtasıyla tarafımıza iletilmesi planlanmıştır.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği yetkilileri ile istişare içerisinde, bir Aşı Dağıtım Planı hazırlanmış, Komite’de yapılan istişarelerin ardından, plana son şekli verilmiştir. Gelinen aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların kaynağı, GKRY’nin, aşı tedarikini engelleyici bürokratik sıkıntılar yaratmaya devam ediyor olmasıdır.

Bu gerçeklik ışığında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklama doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından gönderilecek aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün, AB nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır.

Yine aynı açıklamada ifade edildiği üzere, iki taraflı Sağlık Komitesi’nin BM nezdinde çalıştığı gerçeğinden hareketle, Sayın Cumhurbaşkanı, aşıların en erken bir zamanda tarafımıza ulaştırılması için BM’den de gerekli adımları atmasını talep etmiştir.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sıkıntılara rağmen, konuya, öncelikli olarak halkımızın sağlığını gözeten, sağduyulu bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır.

Bu doğrultuda, GKRY’ni de, hakimiyetçi zihniyetini ve siyasi emellerini bir kenara bırakarak, insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla, sağduyulu davranmaya davet ediyoruz.

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