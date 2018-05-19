Cumhurbaşkanlığı’nda eğitimcilerle toplantı yapıldı  

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve SporBayramı kapsamında, ülke genelindeki orta dereceli okulların müdür ve öğretmenlerin katılımı ile
Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, eğitimcilerin güncel gençlik sorunlarına ilişkin görüş ve
değerlendirmeleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı’nın İİT Olağanüstü Zirve Toplantısı için İstanbul’da bulunduğunu hatırlatarak, önemli günleri
sadece bir resepsiyonla kutlamanın dışına çıkarak, ilgili kesimlerin düşünceleri ile
değerlendirmelerini özgürce ifade ederek daha iyi bir geleceğe ulaşılmasına katkı koyabileceği çalışmalar da
yapılmakta olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı olarak yaptıkları bütün etkinliklerde, resmi ziyaretler ve
resepsiyonlarla kalmamayı, o günün anlamına uygun, katılımcıların istek ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla
farklı programlar uygulamaya başladıklarını anlatan Meral Akıncı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’nda da hem gençler hem de okul müdürleri ve yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı’nda eş
zamanlı toplantıların yapıldığına dikkati çekti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
nedeniyle de ülke genelindeki liselerden öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı ile çalıştay
düzenlediklerini ifade eden Meral Akıncı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nın sadece
resepsiyonlar vermediğini, toplumun tüm kesiminden, her yaş grubundan insanların düşüncelerinden
faydalanarak, toplumun ihtiyaçlarını onların ürettikleri ile yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı olarak
önderlik yaptıklarını kaydetti.
HÜDAOĞLU: “ÖĞRETMENLER KUŞAKLAR ARASI KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR”
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmen ve okul müdürlerinin çok kilit ve stratejik görevde olduğunu, kuşaklar arası köprü vazifesi gördüğünü; hem bir önceki kuşağı
temsil ettiğini, hem de yeni kuşağın topluma adaptasyonunu sağladığını belirterek, toplumda
öğretmenlerin bu uyumu başarı ile yerine getirmeye çalıştığını gözlemlediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı’nın, devletin çatısı olarak toplumun tüm kesimlerini kucakladığını, her kesime eşit mesafe olduğunu
ve her kesiminin ihtiyaçlarını gözettiğini ifade eden Hüdaoğlu, bu toplantıda öğretmenlerin
aktaracağı bilgi ve gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çocuklar, gençler ve eğitimle
ilgili konulara çok özenle yaklaştığını anlattı. Hüdaoğlu, daha önceki yıllarda yapılan eğitim ve
Temiz Düşün konulu çevre çalıştaylarından çıkan sonuçlardan yararlanıldığını belirtti. Temiz
Düşün’ün gösterişsiz ama ince ince dokuyarak çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan, uzun soluklu bir
kampanya olduğunu belirten Hüdaoğlu, Temiz Düşün proje yarışmanın devam ettiğini, 25 Mayıs’ta yarışmaya
başvuruların sona ereceğini söyledi. Hüdaoğlu, öğrencilerin, bu sürece dahil edilmesinin faydalı olacağını
kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani ise toplantıda
Cumhurbaşkanlığı Eğitim Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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