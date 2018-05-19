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Cumhurbaşkanlığı’nda eğitimcilerle toplantı yapıldı  

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Cumhurbaşkanlığı’nda eğitimcilerle toplantı yapıldı  
Cumhurbaşkanlığı’nda eğitimcilerle toplantı yapıldı  

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve SporBayramı   kapsamında, ülke genelindeki orta dereceli okulların   müdür ve öğretmenlerin katılımı ile
Cumhurbaşkanlığı’nda   yapılan toplantıda, eğitimcilerin güncel gençlik   sorunlarına ilişkin görüş ve
değerlendirmeleri ele   alındı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı,   Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı’nın İİT Olağanüstü Zirve   Toplantısı için İstanbul’da bulunduğunu hatırlatarak,   önemli günleri
sadece bir resepsiyonla kutlamanın dışına   çıkarak, ilgili kesimlerin düşünceleri ile  
değerlendirmelerini özgürce ifade ederek daha iyi bir   geleceğe ulaşılmasına katkı koyabileceği çalışmalar da  
yapılmakta olduğunu belirtti.  Cumhurbaşkanlığı olarak yaptıkları bütün etkinliklerde,   resmi ziyaretler ve
resepsiyonlarla kalmamayı, o günün   anlamına uygun, katılımcıların istek ve düşüncelerini   öğrenmek amacıyla
farklı programlar uygulamaya   başladıklarını anlatan Meral Akıncı, 19 Mayıs Atatürk’ü   Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’nda da hem gençler hem de   okul müdürleri ve yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı’nda   eş
zamanlı toplantıların yapıldığına dikkati çekti.  19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı  
nedeniyle de ülke genelindeki liselerden öğrencilerin ve   öğretmenlerin katılımı ile çalıştay
düzenlediklerini   ifade eden Meral Akıncı toplantıda yaptığı konuşmada,   Cumhurbaşkanlığı’nın sadece
resepsiyonlar vermediğini,   toplumun tüm kesiminden, her yaş grubundan insanların   düşüncelerinden
faydalanarak, toplumun ihtiyaçlarını   onların ürettikleri ile yerine getirmek için   Cumhurbaşkanlığı olarak
önderlik yaptıklarını kaydetti. 

HÜDAOĞLU: “ÖĞRETMENLER KUŞAKLAR ARASI KÖPRÜ VAZİFESİ   GÖRÜYOR” 
Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da toplantıda   yaptığı konuşmada, öğretmen ve okul müdürlerinin çok  kilit ve stratejik görevde olduğunu, kuşaklar arası   köprü vazifesi gördüğünü; hem bir önceki kuşağı
temsil   ettiğini, hem de yeni kuşağın topluma adaptasyonunu   sağladığını belirterek, toplumda
öğretmenlerin bu uyumu   başarı ile yerine getirmeye çalıştığını   gözlemlediklerini söyledi. 
Cumhurbaşkanlığı’nın, devletin çatısı olarak toplumun   tüm kesimlerini kucakladığını, her kesime eşit mesafe   olduğunu
ve her kesiminin ihtiyaçlarını gözettiğini   ifade eden Hüdaoğlu, bu toplantıda öğretmenlerin  
aktaracağı bilgi ve gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu,   Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çocuklar, gençler ve eğitimle 
 ilgili konulara çok özenle yaklaştığını anlattı.  Hüdaoğlu, daha önceki yıllarda yapılan eğitim ve
Temiz   Düşün konulu çevre çalıştaylarından çıkan sonuçlardan   yararlanıldığını belirtti. Temiz
Düşün’ün gösterişsiz   ama ince ince dokuyarak çevre bilinci oluşturmayı   amaçlayan, uzun soluklu bir
kampanya olduğunu belirten   Hüdaoğlu, Temiz Düşün proje yarışmanın devam ettiğini,   25 Mayıs’ta yarışmaya
başvuruların sona ereceğini   söyledi. Hüdaoğlu, öğrencilerin, bu sürece dahil   edilmesinin faydalı olacağını
kaydetti.  Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı   Meltem Onurkan Samani ise toplantıda
Cumhurbaşkanlığı   Eğitim Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
 

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