Cumhurbaşkanlığı’nda eğitimcilerle toplantı yapıldı  

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve SporBayramı kapsamında, ülke genelindeki orta dereceli okulların müdür ve öğretmenlerin katılımı ile

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, eğitimcilerin güncel gençlik sorunlarına ilişkin görüş ve

değerlendirmeleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Cumhurbaşkanı Mustafa

Akıncı’nın İİT Olağanüstü Zirve Toplantısı için İstanbul’da bulunduğunu hatırlatarak, önemli günleri

sadece bir resepsiyonla kutlamanın dışına çıkarak, ilgili kesimlerin düşünceleri ile

değerlendirmelerini özgürce ifade ederek daha iyi bir geleceğe ulaşılmasına katkı koyabileceği çalışmalar da

yapılmakta olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı olarak yaptıkları bütün etkinliklerde, resmi ziyaretler ve

resepsiyonlarla kalmamayı, o günün anlamına uygun, katılımcıların istek ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla

farklı programlar uygulamaya başladıklarını anlatan Meral Akıncı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve

Spor Bayramı’nda da hem gençler hem de okul müdürleri ve yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı’nda eş

zamanlı toplantıların yapıldığına dikkati çekti. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

nedeniyle de ülke genelindeki liselerden öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımı ile çalıştay

düzenlediklerini ifade eden Meral Akıncı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nın sadece

resepsiyonlar vermediğini, toplumun tüm kesiminden, her yaş grubundan insanların düşüncelerinden

faydalanarak, toplumun ihtiyaçlarını onların ürettikleri ile yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı olarak

önderlik yaptıklarını kaydetti.

HÜDAOĞLU: “ÖĞRETMENLER KUŞAKLAR ARASI KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, öğretmen ve okul müdürlerinin çok kilit ve stratejik görevde olduğunu, kuşaklar arası köprü vazifesi gördüğünü; hem bir önceki kuşağı

temsil ettiğini, hem de yeni kuşağın topluma adaptasyonunu sağladığını belirterek, toplumda

öğretmenlerin bu uyumu başarı ile yerine getirmeye çalıştığını gözlemlediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın, devletin çatısı olarak toplumun tüm kesimlerini kucakladığını, her kesime eşit mesafe olduğunu

ve her kesiminin ihtiyaçlarını gözettiğini ifade eden Hüdaoğlu, bu toplantıda öğretmenlerin

aktaracağı bilgi ve gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çocuklar, gençler ve eğitimle

ilgili konulara çok özenle yaklaştığını anlattı. Hüdaoğlu, daha önceki yıllarda yapılan eğitim ve

Temiz Düşün konulu çevre çalıştaylarından çıkan sonuçlardan yararlanıldığını belirtti. Temiz

Düşün’ün gösterişsiz ama ince ince dokuyarak çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan, uzun soluklu bir

kampanya olduğunu belirten Hüdaoğlu, Temiz Düşün proje yarışmanın devam ettiğini, 25 Mayıs’ta yarışmaya

başvuruların sona ereceğini söyledi. Hüdaoğlu, öğrencilerin, bu sürece dahil edilmesinin faydalı olacağını

kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani ise toplantıda

Cumhurbaşkanlığı Eğitim Komitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

