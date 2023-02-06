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Cumhurbaşkanlığı’nda kriz masası oluşturuldu

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Türkiye'de meydana gelen ve Kıbrıs'ta da hissedilen depremle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda kriz masası oluşturuldu.
Cumhurbaşkanlığı’nda kriz masası oluşturuldu

Türkiye'de meydana gelen ve Kıbrıs'ta da hissedilen depremle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda kriz masası oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlık ettiği toplantı saat 08.00 sıralarında başladı.  Toplantıda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil yer alıyor.

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