  • BIST 1.498
  • Altın 434,276
  • Dolar 7,3520
  • Euro 8,9119
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Cumhurbaşkanlığı'nda Üst Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

» »
Cumhurbaşkanlığı'nda Üst Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı'nda Üst Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. Ülke gündemindeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, özellikle pandemi ve aşı süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. 

İki oturumda gerçekleşen toplantıya, Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: ”Ne Geç Kalma Ne De Hata Yapma Lüksümüz Var”28 Ocak 2021 Perşembe 19:32
  • KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem imamı' Türkiye'ye götürüldü28 Ocak 2021 Perşembe 19:26
  • Kıbrıslı Türk  Mustafa Gençsoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti28 Ocak 2021 Perşembe 19:24
  • Kıbrıslı Türk  Mustafa Gençsoy koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti28 Ocak 2021 Perşembe 19:24
  • Tam kapanma için daha kaç kişinin ölmesi lazım?! Gerekli tedbirleri alsaydınız dedem şimdi hayatta olacaktı...28 Ocak 2021 Perşembe 19:10
  • Ombudsman Emine Dizdarlı:“Anayasamıza göre düşünce suçu yoktur”28 Ocak 2021 Perşembe 18:51
  • KKTC Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı..Ülkede tamamen kapanma gündemde28 Ocak 2021 Perşembe 18:47
  • Dr. Dizdarlı:''15 gün dişimizi sıkmalıyız''28 Ocak 2021 Perşembe 18:30
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Toplandı.Kararların açıklanması bekleniyor28 Ocak 2021 Perşembe 17:36
  • Dr. Hüdaverdi'den Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye destek28 Ocak 2021 Perşembe 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti