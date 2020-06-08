Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Genel Kurul’un gündeminde bir yasa tasarısı, bir de yasa önerisi var.

Genel Kurul çalışmalarının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Genel Kurul’da bir daha görüşülmek üzere Komite’yegeri çekilen “Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen Değişiklik Yasa Önerisi” görüşülecek.

Genel Kurul’da ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı ele alınacak.