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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Toplantının özel gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte referanduma sunulması planlanan Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısını artırmayı öngören Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Toprak Ürünleri Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor.

Genel Kurulda ayrıca, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekâtı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi; Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Tüketici Kredileri Yasa Önerisi de ele alınacak.

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