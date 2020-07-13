DAHA MI ACİLDİ???

Cengiz Topel Hastanesinde yattığım sürede tanıdım O’nu.

Sadece işini yapmakla yetinmeyen, herkesin yardımına koşan, melek kalpli bir hemşire.

Öyle ki , işini bitirdikten sonra her gün bıkmadan, usanmadan çocukları tarafından bakılmayıp hastaneye yatırılın yaşlı bir dedeyi yıkayan ve onunla saatlerce sohbet eden biri.

Onca işin arasında, elindeki bilgi ile yetinmeyen araştırıp, öğrenip, öğrendiklerini de etrafıyla paylaşan mükemmel bir insan.

Evet Enver hemşireden bahsediyorum.

Eve gitmeden kapımı aralayıp o güler yüzü ile “cofe time” diye kahveye davet eden ve moralimi düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapan o melek kalpli insandan söz ediyorum.

Gerçi yolu Cengiz Topel Hastanesinden veya Güzelyurt’tan geçenlere Enver hemşireyi anlatmaya gerek yok çünkü mutlaka kalplerine dokunmuştur.

Ancak tanımayanlar da tanısın ve şu an içinde bulunduğu durumu neden yaşadığını anlasın diye yazıyorum.

Başkaları Enver hemşirenin düşürüldüğü duruma düşürülmesin diye yazıyorum.

Herkesin yardımına koşan ve görevinin ötesinde imkansız olanlar için bile çırpınan bir sağlık çalışanın, yaşadığı sağlık sorununda “devletin” nasıl onu yalnız bıraktığı bilinsin diye yazıyorum.

Evet Enver hemşire aniden beyinle ilgili bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kaldı ve tedavi için Türkiye’ye gitmesi gerekti.

Durumu çok kritik olduğu için de bu transfer sadece bir ambulans uçakla mümkündü.

Ancak sağlık yassında ambulans uçak ile ilgili bir ibare yok.

Yani eğer sizin bu ülkede tedavi imkanınız yok ise, örneğin karaciğer nakli yapılması gerekiyorsa, ya da beyin de büyük sorun yaşıyorsanız v.s doktorlarımız sizi yurt dışına sevk eder.

Sevk edilen yerdeki tedavi masraflarını da devlet öder.

Fakat bilinciniz kapalı, solunum cihazına bağlıysanız ve normal şartlarda seyahatiniz mümkün değilse sizi taşıyacak ambulans uçağa ihtiyacınız olacaktır. Ancak yasal mevzuat eksikliklerinden dolayı eğer KKTC vatandaşı iseniz, 10000 Euro kadar parayı bulup, ambulans uçağın ücretini kendiniz ödemek zorundasınız.

Eğer aileniz bu parayı bulamazsa sevkiniz hiçbir işe yaramaz.

İşte bu yüzden Enver hemşirenin ailesi ve hemşire arkadaşları bir kampanya başlattı ve sizlerin büyük desteği ile bu para toplanıp, Enver hemşire ambulans uçakla Türkiye’ye götürüldü.

Şu an tanı konulamadığı için uyutuluyor ancak dualarımızla iyileşip geri geleceğine inancım sonsuz.

Ancak bir devletin sağlık sistemi, canla başla sağlık hizmeti veren,, pandemi döneminde bile kendi hayatını riske atıp gönüllü çalışan bir sağlık çalışanını bile tedavi ettirecek yasal düzenlemeleri yapmıyorsa, biz sağlığımızı kime emanet edeceğiz?

Bu sisteme nasıl güveneceğiz?

Peki bu kadar zor mudur KKTC vatandaşlarına ambulans uçak sağlayacak bir yasal düzenleme yapmak?

“Bilişim yasası” çok daha mı öncelikliydi?

Eğer insanları susturmak, insanları yaşatmanın önüne geçiriliyorsa biz neye , niçin güvenelim?

Ve susturmayı, yaşatmanın önüne geçiren vekiller, hangi yüzle bakacaklar Enver hemşirenin yüzüne ????

