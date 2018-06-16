  • BIST 94.541
  • Altın 194,615
  • Dolar 4,7355
  • Euro 5,5009
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Dakikalarca dayak yedi... Girne'de Balayı için gittiği otelde dehşeti yaşadı

» »
Balayı için gittiği otelde dehşeti yaşadı.Beslenme Uzmanı 36 yaşındaki İlter Faik Kaya balayı için gittiği Kıbrıs’taki bir otelde bulunan kulübün bodyguardları tarafından feci halde dövüldü.
Dakikalarca dayak yedi... Girne'de Balayı için gittiği otelde dehşeti yaşadı

Beslenme Uzmanı 36 yaşındaki İlter Faik Kaya balayı için gittiği Kıbrıs’taki bir otelde bulunan kulübün bodyguardları tarafından feci halde dövüldü.

10-12 kişinin kendisini dakikalarca dövdükten sonra sürükleyerek dışarı attığını belirtene Kaya, ağlayarak, “4 ay önce evlendik. Balayı için gittik. Başımıza bu geldi. Yaşananlar ile ilgili polise de ayrıntılı ifade verdim; hastaneden de darp raporu aldık” dedi.

Beslenme Uzmanı İlter Faik Kaya ve ekonomist Nesrin Konuklu Kaya 4 ay önce evlendi. Çift balayı için Kıbrıs Girne’deki bir otele gitmeye karar verdi. Balayı için gittiği otelde dehşeti yaşadı

şirketi aracılığı yer ayırtan çift geçen Çarşamba akşamı İstanbul’dan yola çıktı. Gece 03.00 sıralarında otele giriş yapan çift odaya yerleştikten sonra dışarı çıktı. Çevrede gezinen çift otelin içinde bulunan kulübe yöneldi.

Sürükleyerek dışarı çıkardılar

Hurriyet.com.tr’nin telefonla ulaştığı İlter Faik Kaya o anları şöyle anlattı: “Kulübün içine girdik. Etrafa bakınıyorduk. Doğrusu otele yeni geldiğimiz için bakınıyorduk. Üzerimde şort, tişört ve terlik vardı. Eşim de yanımda o anda. O ara bir bodyguard yanıma gelerek ‘Sizi dışarı alabilir miyiz’ dedi. Nedenini sorduğumda böyle giremezsiniz dedi. Ben de, kendisine oteldeki bütün konsepti kullanabileceğimizi söyledim. Giderek gerildi. Kısa süre sonra 7-8 bodyguard daha geldi. Ben o an anladım kötü bir şeylerin olacağını. Eşime, uzaklaşmasını istedim. Ve tam o anda bana vurmaya başladılar. Dakikalarca darp olayı sürdü. Bir ara, eşime de vurduklarını gördüm. Yüzüm gözüm kanlar içindeydi. Bu durum en az 10 dakika kadar sürdü. Daha sonra beni sürükleyerek kulübün yakınındaki havuzun oraya bıraktılar.”

Kameralar her anı kaydetti

Tüm anların kameraların önünde yaşandığını her şeyi kameraların kaydettiğini söyleyen Kaya “Eşimin yardımı ile hastaneye gittik. Önce devlet hastanesine gittik. Bana ve eşime ilk müdahaleler yapıldı. Darp raporlarını aldık. Daha sonra polise ifade verdim” dedi.

Otel masraflarını karşılayalım

Gittiği özel bir hastanede bir dizi tedavinin yapıldığını belirten Kaya, kendisini biraz daha iyi hissetmesinden sonra polise daha ayrıntılı bir bilgi verdiğini söyledi. Hastanede olduğu sırada hastaneden gelen bir kişinin, olayın yayılmaması için tüm otel masraflarını üstlenebileceklerini belirten Kaya “Dün, eşimin iki yakını Kıbrıs’a geldi. Çünkü eşim tek başına tüm işlemleri yürütemezdi. Gelen kişilerin yardımı ile uçağa bindim ve dün İstanbul’a geldik. Balayı için gittiğimiz otelde saatler sonra yaşadığımız bu dehşeti tarif edemem. Allahtan bizi götüren tur şirketinin yetkilileri vardı. Yoksa orada başımıza çok daha büyük bir felaket gelebilirdi” dedi. Beslenme Uzmanı İlter Faik Kaya, yaşadıkları dehşeti gözyaşları içinde anlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 400 Bin TL talihlisi Girne'de30 Mayıs 2018 Çarşamba 09:08
  • Girne’deki plaj ve sahiller yaz sezonuna hazır27 Mayıs 2018 Pazar 17:04
  • Apartmanın üst katından düşüp ağır yaralandı24 Mayıs 2018 Perşembe 16:41
  • Karaman: "Girne'nin birincil sorunu trafiktir..."23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:38
  • Girne-Tatlısu anayolunda kaza!22 Mayıs 2018 Salı 12:55
  • Girne Mahkemesi emsal teşkil edecek tarihi bir karar imza attı... Plajlarda sunulan ücret fiyatlarını belirledi17 Mayıs 2018 Perşembe 21:31
  • Girne polisinden huzur operasyonu17 Mayıs 2018 Perşembe 10:22
  • Tuğsan’a Girne’den destek15 Mayıs 2018 Salı 18:54
  • Girne'de 10 dükkan soydu, yakayı sonunda ele verdi14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:08
  • Girne Boğaz'da korkutan kaza! Beton mikseri devrildi...14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti