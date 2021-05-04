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Danimarka Johnshon and Johnson'ın Kovid-19 aşısını programından çıkardı

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Danimarka'da Sağlık İdaresi, Johnson and Johnson'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısını, ülkenin aşılama programından çıkardığını açıkladı.
Danimarka Johnshon and Johnson'ın Kovid-19 aşısını programından çıkardı

Danimarka Sağlık İdaresi, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği yönündeki duyurusu hatırlatıldı.

Danimarka'da Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğu ve diğer aşılarla programa iyi şekilde devam edildiği aktarılan açıklamada, risk almaya değmeyeceği için Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısının programdan çıkarıldığı kaydedildi.

Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısından 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede, aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Biontech/Phfizer ve Moderna aşılarıyla Kovid-19 aşılama programına devam eden Danimarka, 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını da aşılama programından çıkarmıştı.

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