Dargın: “Hurda ihalesi ile ilgili iddialar gerçek dışıdır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Ahmet Dargın, Kıb-Tek’in açtığı hurda ihalesinde hata yapıldığını ancak daha sonra bu hatanın düzeltildiğini ifade ederek, hurda ihalesi ile ilgili basındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürü Ahmet Dargın, Kıb-Tek’in açtığı hurda ihalesinde hata yapıldığını ancak daha sonra bu hatanın düzeltildiğini ifade ederek, hurda ihalesi ile ilgili basındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Kıb-Tek Müdürü Ahmet Dargın, bir gazetede çıkan “hurda ihalesi” ile ilgili iddialara cevaben bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Dargın, kurumun açtığı hurda ihalesi ile ilgili olarak yaşananlarda Kıb-Tek’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını belirterek, sürecin Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Dargın, kurumun açtığı hurda ihalesinin, Merkezi İhale Komisyonu üzerinden ve komisyon tarafından çıkıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Süreç doğal olarak en yüksek teklifi veren firmaya ihale edilecek şeklinde sürdürülmüştür. Ancak süreç sona erip, teklifler açıldığında, en yüksek teklifi veren firma ihaleden çekilme kararı almıştır. O noktadan sonra doğal olarak yapılması gereken şey, en yüksek ikinci teklifi veren firmaya ihalenin verilmesi idi. Ancak MİK, şehven bir hata yaparak, ikinci en yüksek teklifi veren firma yerine, en düşük teklifi veren firmaya ihaleyi vermiştir. Ne var ki, sonradan bu hatasının farkına varıp, durumu düzeltmiştir.

Bu yüzden söz konusu iddialar gerçeklerden uzaktır. Söz konusu ihale sürecinde Kıb-Tek’in hiçbir hata ve sorumluluğu yoktur. Süreç tamamen MİK tarafından yürütülmüştür.”